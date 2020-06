Coronavirus: Speranza, accordo per 400 milioni di dosi vaccino Oxford

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme ai ministri della Salute di Germania, Francia e Olanda, dopo aver lanciato nei giorni scorsi l'alleanza per il vaccino, ho sottoscritto un contratto con AstraZeneca per l'approvvigionamento fino a 400 milioni di dosi di vaccino da destinare a tutta la popolazione europea. Lo annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso del suo intervento agli Stati generali dell'Economia. Secondo il ministro già in autunno arriveranno le prime dosi. "Il vaccino è lunica soluzione. Questo vaccino è il candidato più promettente, nasce dagli studi dell'Università di Oxford e coinvolgerà nella fase di sviluppo e produzione anche importanti realtà italiane di Pomezia e Anagni", aggiunge Speranza.(Rin)