Ue: Lagarde, politica monetaria non può affrontare tema dell'economia del futuro

- La politica monetaria non può affrontare le domande più profonde su come sarà l'economia in futuro, questo compito spetta alla politica e al governo. Lo ha detto nel suo intervento agli Stati generali la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde. "La Bce continuerà a prendere tutte le misure necessarie nell'ambito del nostro mandato di stabilità dei prezzi", ha detto. "Le nostre politiche hanno già dissipato i rischi di coda nei mercati finanziari che avrebbero potuto portare a circoli vizi auto-rafforzanti. Ora stiamo orientando le nostre misure per garantire che esistano le giuste condizioni finanziarie per sostenere la ripresa dalla crisi", ha aggiunto. "Questa è stata la motivazione alla base della nostra recente decisione di estendere il nostro programma di acquisti di emergenza in caso di pandemia a 1.350 miliardi di euro, insieme ai 3 mila miliardi di euro che stiamo mettendo a disposizione delle banche che prestano all'economia reale", ha ricordato Lagarde. "Ma la politica monetaria non può affrontare le domande più profonde su come sarà l'economia in futuro. L'esperienza storica suggerisce che grandi cambiamenti economici come quello che stiamo attraversando oggi richiedono un'azione del governo per favorire il cambiamento e facilitare il passaggio alla nuova normalità. In particolare, i governi devono promuovere l'innovazione fornendo il giusto quadro per incoraggiare la sperimentazione e l'assunzione di rischi in settori nuovi e in crescita e per sostenere la transizione verso nuovi posti di lavoro per le persone che lavorano nei settori 'al tramonto'", ha sottolineato la presidente della Bce. (segue) (Res)