Mobilità: Roma Servizi, da lunedì tornano le corse notturne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 15 giugno tornerà alla completa normalità, "in ottemperanza all'ordinanza della regione Lazio del 29 maggio 2020, il servizio dei bus notturni". Lo si legge in una nota di Roma servizi per la mobilità. "Sempre da lunedì prossimo, quindi, sarà in gran parte ridimensionata l'offerta delle linee S che nelle scorse settimane hanno fornito supporto all'utenza nelle primissime ore del mattino - precedenti l'apertura della metropolitana alle 5,30 - proprio per sopperire all'assenza dei collegamenti notturni. Non saranno più in servizio, quindi, le linee S03, S04, S05 e S06. Almeno -conclude la nota- per la settimana prossima, invece, resteranno attive S01 (Ponte Mammolo-Termini) e S02 (Anagnina-Termini)". (Com)