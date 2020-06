Afghanistan: almeno 18 morti in due attacchi nelle provincie di Ghor e Khost

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 18 i morti di due attacchi separati avvenuti oggi nelle provincie di Ghor e Khost, rispettivamente nella parte occidentale e orientale dell’Afghanistan. Secondo quanto riferito dai media locali, i talebani hanno preso d'assalto un checkpoint della polizia ieri in tarda serata, uccidendo dieci agenti nella provincia Ghor. Nel frattempo, nella provincia orientale di Khost, uomini armati sconosciuti hanno ucciso almeno otto persone nel distretto Ali Sher. Le violenze sono aumentate nelle ultime settimane in Afghanistan con la maggior parte degli attacchi rivendicati dallo Stato islamico (Is). Ieri, una bomba è esplosa all'interno di una moschea nella capitale, Kabul, ha ucciso almeno quattro persone, incluso l’imam locale. L’attacco è stato condannato dai talebani. Gli Stati Uniti hanno accusato la filiale dello Stato islamico (Is) in Afghanistan per l’attacco che lo scorso maggio si è consumato all’interno di un ospedale ginecologico di Kabul, dove sono rimaste uccise 24 persone, tra cui due bambini. Lo Stato islamico, che considera i musulmani sciiti come eretici, ha dichiarato guerra alla minoranza musulmana sciita del paese, ma ha anche attaccato moschee musulmane sunnite.(Res)