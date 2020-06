Ue: Gentiloni, esistono tutte le ragioni per sostenere Next Generation Eu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esistono tutte le ragioni per sostenere il Next Generation Eu e l'Italia darà un contributo importante a risolvere con un accordo la discussione tra paesi che è in atto. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel suo intervento agli Stati generali in corso a Roma. "Credo sia molto importante e positivo che il governo italiano abbia deciso di avviare questa discussione sul disegno del futuro da una riflessione europea", ha detto. "L'Europa ha deciso, e al contrario che in altre occasioni mi sembra che abbia deciso rapidamente e con decisioni ambiziose, lungimiranti", ha aggiunto. "Il Next Generation Eu è importante per le sue dimensioni, 750 miliardi di euro vuol dire 5 volte il bilancio annuale dell'Ue, e per la sua qualità comunitaria", ha sottolineato. "Perché dopo anni di prevalenza di un'ottica intergovernativa, c'è stata una iniziativa che è fino in fondo comunitaria. Quindi, ci sono tutte le ragioni per sostenerla e per portarla a compimento e io sono certo che l'Italia, come ha fatto in questi mesi, contribuirà a questa causa comune, e darà un contributo importante a risolvere con un accordo la discussione che è in atto", ha aggiunto. (Res)