Roma: Fd'I, in Ipa consulenze a spese dei dipendenti nel silenzio di Raggi

- All'Ipa, l'Istituto di previdenza, consulenze esterne elargite a spese dei dipendenti nel silenzio del sindaco di Roma Virginia Raggi. Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell'Assemblea Capitolina e Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio. "È proprio il caso di dirlo, il lupo perde il pelo ma non il vizio! Ancora una volta siamo costretti ad intervenire sull'Ipa, l'Istituto di previdenza finanziato dai circa 30.000 dipendenti capitolini e di Ama e sul cui groppone gravano le tantissime consulenze esterne elargite dal commissario straordinario Fabio Serini, nominato oltre tre anni fa dalla Raggi con il preciso compito di riformulare lo Statuto - affermano gli esponenti di Fd'I -. Le due ultime consulenze, di 8.000 € per un mese di lavoro ad un addetto stampa e di oltre 4.000 € ad un'altra persona di Napoli per spingere un tasto per organizzare meetings in webinar, sono un pugno in faccia ai dipendenti che finanziano tali assurdità con le trattenute sui loro stipendi che molto spesso sono di circa mille euro". (segue) (Com)