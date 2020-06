Roma: Fd'I, in Ipa consulenze a spese dei dipendenti nel silenzio di Raggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Intanto - continuano gli esponenti di Fd'I - del nuovo statuto non c'è traccia, anche se pare che la Raggi approverà uno simile a quello che aveva proposto il precedente commissario poi cacciato dal sindaco grillino per nominare e prorogare più volte il toscano Serini, ci sono innumerevoli consulenze assegnate spesso a professionisti non romani non si sa con che criterio scelti, oltre che compagni di avventura politica del Serini, che insieme al suo ex vice Piscitelli si erano pure aumentati compensi da capogiro. Aumenti e consulenze, secondo il commissario, erano conosciuti e sono sempre stati avallati dal Sindaco, non comprendiamo quindi come mai la Raggi, ex paladina a parole della legalità, abbia tenuto in sella prorogando più volte l'incarico al Serini, che peraltro è stato imputato per fatti gravissimi nel processo sullo stadio della Roma insieme all'Avv. Lanzalone, col quale peraltro aveva già collaborato al Comune di Livorno. Vicenda che sarà il processo a chiarire perché noi, a differenza del Sindaco e dei grillini, siamo garantisti sempre e comunque. Certo che se la Raggi - concludono i consiglieri di Fd'I - dovesse prorogare ulteriormente l'incarico al Serini, che scade il prossimo lunedì 15 giugno, sarebbe più che lecito chiedere cosa bolle in pentola e chiedere l'intervento della Procura e della Corte dei Conti in attesa che venga tirata fuori dal cassetto e calendarizzata la nostra richiesta di commissione di indagine che peraltro è stata sottoscritta da oltre un terzo dei consiglieri capitolini". (Com)