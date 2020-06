Vaticano: Papa, attenzione poveri non può essere condiziona da tempo o interessi privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel messaggio per la quarta Giornata mondiale dei poveri, papa Francesco scrive che l’attenzione ai poveri “non può essere condizionata dal tempo a disposizione o da interessi privati, né da progetti pastorali o sociali disincarnati”. Nel suo messaggio per la quarta Giornata mondiale dei poveri, che si celebrerà il 15 novembre, intitolato “Tendi la tua mano al povero”, il Papa ha sottolineato che per la comunità cristiana “non è lecito” delegare agli altri la condivisione con chi è nel bisogno, e l’attenzione ai poveri “non può essere condizionata dal tempo a disposizione o da interessi privati, né da progetti pastorali o sociali disincarnati”. La povertà che “assume sempre volti diversi”, come ha mostrato la pandemia e il dovere del cristiano di combatterla di fronte alla attuale “globalizzazione dell’indifferenza”. (segue) (Res)