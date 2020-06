Vaticano: Papa, attenzione poveri non può essere condiziona da tempo o interessi privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Francesco, “tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi esiste la capacità di compiere gesti che danno senso alla vita. Quante mani tese si vedono ogni giorno!”. Il Papa cita medici, infermieri, volontari, farmacisti e anche “chi lavora nell'amministrazione e procura i mezzi per salvare quante più vite possibile”, “il sacerdote che benedice con lo strazio nel cuore”, uomini e donne che lavorano per offrire servizi essenziali e sicurezza”. “Questo momento che stiamo vivendo – prosegue il documento - ha messo in crisi tante certezze”. Per il pontefice “le nostre ricchezze spirituali e materiali sono state messe in discussione e abbiamo scoperto di avere paura”. Francesco osserva nel messaggio che la distruzione della vita sociale ha finito col metterci l’uno contro l’altro per difendere i nostri interessi, ma “le gravi crisi economiche, finanziarie e politiche non cesseranno fino a quando permetteremo che rimanga in letargo la responsabilità che ognuno deve sentire verso il prossimo ed ogni persona”. (Res)