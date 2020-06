Ostia: Municipio X, mille km in bici per l'ambiente e la cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata questa mattina la nuova avventura di "Veni, vidi by bici", l'iniziativa a due ruote, patrocinata dal Municipio X di Roma, a cura dell'associazione Gruppo donatori volontari (Fiab - Ostia in bici). Giunta alla sesta edizione, quest'anno, per ovvi motivi dovuti all'emergenza sanitaria in atto, la lunga passeggiata in bici (circa mille km) toccherà parte del territorio nazionale con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica "alla donazione del sangue, della mobilità dolce e dell'attenzione verso l'ambiente nelle sue varie sfaccettature". Giuseppe Di Lorenzo, presidente del gruppo Donatori sangue ospedale Grassi di Ostia, e Angelo Arelli, presidente dell'associazione Ostia in bici compiranno sono partiti poco dopo le 8 da piazza dei Ravennati, di fronte al Pontile di Ostia. A proposito di Ravenna, il 17 giugno, in rappresentanza del Municipio X, l'assessore alla Cultura del Municipio X, Silvana Denicolò, sarà nella città romagnola dove incontrerà il sindaco ed esponenti dell'Amministrazione locale. "Sarà - si legge in una nota del Municipio X - un momento particolarmente significativo, il primo dopo l'approvazione della risoluzione dello scorso 10 ottobre, con la quale è stata istituita, con data 25 novembre, il Natale di Ostia Moderna. È nota infatti la grande opera di bonifica del territorio lidense, effettuata proprio dai Ravennati". A salutare Giuseppe Di Lorenzo e Angelo Arelli, l'assessore alla cultura e allo Sport Silvana Denicolò ed il presidente della commissione Sport Alessandro Nasetti. "Ostia in bici e gli amici del Gruppo Donatori di sangue - ha affermato Denicolò - nonostante il lungo periodo di quarantena, hanno lavorato a questo progetto affinché si potesse realizzare nonostante le restrizioni. Siamo particolarmente lieti di essere qui alla partenza per sottolineare l'ulteriore messaggio di cultura inteso come conoscenza del nostro straordinario territorio nazionale. Saremo a Ravenna ed è la prima volta in assoluto che si crea questa occasione, una unione tra Ostia e Ravenna, due luoghi ricchi di storia e cultura". (Com)