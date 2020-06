Ue: Gentiloni, grazie a strumenti anti-crisi "questione condizionalità dall'alto è superata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Next Generation Eu e gli altri strumenti messi a disposizione per affrontare la crisi dall'Unione europea, la storia delle condizionalità imposte dall'alto è superata. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel suo intervento agli Stati generali in corso a Roma. "Nell'affrontare questa crisi, l'Unione europea ha attraversato una linea d'ombra, superando in poche settimane un decennio di divisioni paralizzanti. E' stato possibile non solo per un sentimento di solidarietà" che è un valore della cultura europea, "ma c'è stato un interesse comune: la consapevolezza che da una crisi senza colpevoli non si può uscire con vincitori e vinti. Quindi, la consapevolezza che sarebbe troppo pericoloso mettere in discussione il mercato unico, la convergenza nell'eurozona e quindi, alla fine, che bisogna avere una politica economica con strumenti comuni, capaci di contrastare le divergenze", ha sottolineato. Una politica economica comune che "non lasci soltanto alla politica monetaria il compito di contrastare le differenze e le divergenze tra i diversi paesi europei", ha sottolineato Gentiloni. (segue) (Res)