Ue: Gentiloni, grazie a strumenti anti-crisi "questione condizionalità dall'alto è superata" (2)

- "Queste ingenti risorse europee metteranno a dura prova la Commissione e i singoli governi", ha ricordato. "Direi che la storia delle condizionalità imposte dall'alto per salvare i singoli paesi è una storia finita, è alle nostre spalle. Parliamo di risorse comuni a tutti i 27 paesi, alle quali si accede volontariamente, sulla base di piani elaborati dai governi nazionali", ha specificato. "so che il governo italiano ne è pienamente consapevole" così come sa che "non si tratterà di spese facili, tesoretti o libri di sogni", ma di un impegno che "ci metterà alla prova", ha detto. (Res)