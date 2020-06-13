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الحزقي

 
 
 

الحزقي: تونس ترفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا

تونس, 13 giu 13:00 - (Agenzia Nova) - أكد وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي، عدم وجود أي قوات أجنبية في تونس، وأن بلاده لن تسمح لأي قوة أجنبية بالوجود فيها واستعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية، أو لإقامة وحدات وقواعد عسكرية أجنبية.

وقال الحزقي في تصريح على هامش جلسة استماع أمام لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي، إنه لا وجود لأي قواعد عسكرية أجنبية في البلاد، مؤكدا أن الموقف التونسي من الملف الليبي واضح وينص على رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، وأن تونس كانت وما تزال مع الحل السياسي التوافقي في ليبيا. (نوفا)
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