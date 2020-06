Pomezia: sindaco Zuccalà su centri estivi, pronto elenco strutture autorizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Pomezia i centri estivi sono pronti a partire. Da lunedì prossimo, 15 giugno, "sarà consentito lo svolgimento delle attività ludico-ricreative per bambini e adolescenti all'interno dei centri estivi". Lo si legge in una nota del comune di Pomezia. "Chi proporrà il progetto al Comune dovrà garantirne l'organizzazione nel pieno rispetto delle norme di contenimento del Covid-19". L'assessore Miriam Delvecchio sostiene che il comune è pronto "per avviare i centri estivi in piena sicurezza -dice-. Gli incontri che abbiamo svolto nelle ultime settimane con le associazioni del territorio sono stati propedeutici a questo traguardo. Un risultato di squadra che ci consente di rispondere in maniera efficiente alle richieste delle famiglie. Attendiamo le linee guida regionali per la fascia d'età 0-3 anni per partire anche con la programmazione dedicata ai più piccoli". Il sindaco di Pomezia Agriano Zuccalà, si sofferma sulla qualità. "Puntiamo -dice- ad offrire un servizio qualificato, uno spazio dove i bambini possono esprimersi, giocare e relazionarsi con gli altri. Da lunedì sarà disponibile sul nostro sito istituzionale l'elenco delle strutture autorizzate. Sarà un elenco in continuo aggiornamento, che ci consente di tracciare una mappatura dettagliata delle attività sul nostro territorio, tutelando i nostri cittadini da possibili truffe".(Com)