Coronavirus: Lega, situazione in palazzo occupato Garbatella denunciata più volte

- "Più volte in commissione controllo e garanzia presieduta dalla Lega sono state denunciate le situazioni a rischio, anche per l'emergenza Covid-19, tra cui il palazzo occupato di Garbatella". Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina Maurizio Politi e i consiglieri del Municipio VIII Simone Foglio, Andrea Baccarelli e Raffaella Rosati, con Daniele Maggi e Cecilia Di Fede, coordinatori del Municipio VIII. "Ciò che indigna è la disperazione di quella povera gente che viene sfruttata dai soliti gruppi organizzati già noti alle forze dell'ordine - aggiungono gli esponenti della Lega -. I cittadini del quartiere chiedono rassicurazioni e sicurezza. Basta zone franche e terre di nessuno. La Raggi intervenga immediatamente per dimostrare che le Istituzioni ci sono. Auguriamo al bambino coinvolto e alla sua famiglia di rimettersi al più presto. Abbiamo già chiesto al Sindaco e al Prefetto controlli adegautati per tutto il periodo che lo stabile sarà sottoposto a quarantena. Non possiamo permetterci - concludono - di far piombare la nostra città in un incubo". (Com)