Ue: Gentiloni, da Recovery Fund fino a 65 miliardi di euro di risorse a fondo perduto per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta italiana alla crisi è stata molto rapida e non inferiore a quella di altri grandi paesi europei e, dallo strumento per la ripresa, l'Italia può arrivare ad avere fino a 65 miliardi di euro di risorse a fondo perduto. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, agli Stati generali in corso a Roma. "In Italia le conseguenze economiche saranno particolarmente gravi", con una crescita della Commissione europea del -9 per cento. "Devo dire che la risposta a questo shock da parte italiana è stata pronta e massiccia. La prima lettera che abbiamo ricevuto alla Commissione per presentare un intervento di reazione è del 5 marzo del ministro Gualtieri", che dimostra come la reazione sia stata "molto rapida e non inferiore in termini quantitativi a quella di altri grandi paesi europei", ha detto Gentiloni. Dalla Recovery e Resilience Facility, che il punto centrale del Next Generation Eu, ha spiegato il commissario, l'Italia può ricevere fino al 20 per cento del totale delle risorse a fondo perduto (310 miliardi di euro totali), quindi circa 65 miliardi di euro, una cifra messa a disposizione senza un cofinanziamento e a cui si possono aggiungere i prestiti. (Res)