Libia: portavoce presidenza turca, Ankara favorevole a una soluzione politica

- La Turchia è favorevole a un soluzione politica del conflitto in Libia. Lo ha dichiarato il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, parlando ai giornalisti dopo la sua visita ufficiale a Berlino. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa “Anadolu”, Kalin ha ribadito che il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) ha violato gli accordi di Berlino “come molti altri prima”. Il portavoce della presidenza turca ha ricordato che il Governo di accordo nazionale libico (Gna), appoggiato dalla Turchia, ha recentemente riacquistato posizioni strategiche e città in precedenza sotto il controllo delle forze di Haftar. “Ma ovviamente, la soluzione deve essere politica, non militare. È importante che questo diventi un passo che aprirà la strada a una soluzione politica. La Turchia è a favore di una soluzione politica in Libia”, ha dichiarato Kalin. (segue) (Tua)