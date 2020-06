Libia: portavoce presidenza turca, Ankara favorevole a una soluzione politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della presidenza turca ha ribadito che la Turchia continuerà a sostenere il Gna guidato dal premier Fayez al Sarraj. “Come sapete, Sarraj ha incontrato il presidente Recep Tayyip Erdogan ad Ankara la scorsa settimana. Il presidente Erdogan in una conferenza stampa congiunta ha affermato che la Turchia continua a sostenere il governo legittimo della Libia, il popolo libico. Il nostro obiettivo è quello di stabilire un governo legittimo per rappresentare tutti i libici", ha aggiunto il portavoce della presidenza turca. Kalin ha affermato che la Turchia non minerà alcuna richiesta di cessate il fuoco, ma è importante vedere da dove provengono tali richieste e le reali motivazioni. "Quando (Haftar) inizia a perdere le sue posizione, dichiara immediatamente un cessate il fuoco e cerca di aprire uno spazio per se stesso", ha aggiunto. L'instabilità in Libia interesserà il Nord Africa e il sud dell'Europa, compreso il confine con i paesi Nato, ha osservato Kalin. “Uno dei punti più importanti dell'immigrazione clandestina è la Libia. Perché è molta vicina all'Europa. C'è Malta proprio di fronte e poi l’Italia e la Spagna. Se c'è instabilità in Libia, se la guerra continua, la migrazione illegale continua, il traffico di stupefacenti e il traffico di esseri umani continuano, ciò influisce sia sulla sicurezza della Nato che sulla sicurezza dell'Europa”, ha concluso. (Tua)