Coronavirus: Fontana, obbligo mascherine fino a 30/6 in Lombardia perché non possiamo abbassare la guardia

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un post su Facebook spiega perché ha deciso estendere fino al 30 giugno l’obbligo delle mascherine. “Una decisione difficile - scrive il governatore - ma supportata da evidenze scientifiche e dal recente studio americano coordinato dal premio Nobel per la chimica Mario J. Molina dell'Università della California. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica dell'accademia americana delle scienze (Pnas), afferma che grazie all'uso delle mascherine abbiamo evitato 78.000 contagi e ovviamente altre vittime”. “Ho chiesto questo ulteriore sacrificio ai lombardi, che dovranno sopportare anche il caldo di giugno ma non possiamo abbassare la guardia, non possiamo cedere ad un virus subdolo, invisibile e sempre pronto a colpirci”, conclude Fontana. (Rem)