Ue: Gentiloni, Next Generation Eu è un'occasione irripetibile per l'Italia

- Per l'Italia, il programma Next Generation Eu è un'occasione irripetibile. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel suo intervento agli Stati generali. "Per l'Italia si tratta di una occasione irripetibile, per riforme che eliminino le strozzature che hanno limitato la nostra crescita e per investimenti che rendano l'Italia più competitiva, più giusta, più orientata al futuro", ha detto. "Penso che grazie a queste risorse senza precedenti e alle modalità con cui verranno distribuite oggi possa essere possibile affrontare temi come l'ulteriore riduzione dell'evasione fiscale, il miglioramento delle politiche attive del lavoro, il maggior ruolo dell'occupazione femminile, la qualità dell'istruzione, i ritardi del nostro Mezzogiorno, l'efficienza della pubblica amministrazione, la lentezza della giustizia civile" che sono le raccomandazioni della Commissione europea. "Ora e nei prossimi 3 e 4 anni, nonostante queste difficoltà, c'è la possibilità di affrontare in modo nuovo e con risorse eccezionali queste sfide. E secondo le priorità decise autonomamente dal governo italiano", ha detto. Il piano italiano per la ripresa che il paese dovrà presentare in autunno "dovrà essere orientato" alle due sfide della transizione verde e quella digitale, ha aggiunto Gentiloni. (Res)