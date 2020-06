Roma: rapinano studente americano in Rione Monti, arrestati tre egiziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno rapinato uno studente americano in via Baccina, ma grazie ad una indagine svolta dagli agenti di polizia del commissariato Travi Campo Marzio, tre malviventi egiziani sono stati arrestati. Il 9 giugno la vittima ha denunciato presso il commissariato di essere stato rapinato. In particolare, mentre rincasava con un amico, è stato avvicinato da 3 nord africani che, dopo averlo spintonato, gli avevano strappato la collana d'oro che portava al collo del valore di circa 500 euro. Nell'allontanarsi, uno dei tre rapinatori lo ha minacciato, intimandogli di andare via altrimenti avrebbe tirato fuori il coltello. L'episodio è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona le cui immagini sono state acquisite dagli investigatori del commissariato. Grazie al sistema di riconoscimento automatico di immagini in uso alle forze dell'ordine, i tre sono stati identificati e riconosciuti dalle due vittime durante l'individuazione fotografica. Una volta completato il quadro indiziario, i poliziotti hanno effettuato alcuni appostamenti nei luoghi maggiormente frequentati dagli indiziati. Il primo di questi, intercettato in via Manin, è stato fermato. La successiva perquisizione domiciliare, all'interno di un hotel di via Amendola, ha permesso di ritrovare la collana in oro sottratta alla vittima, nascosta all'interno del bagno. Durante la perquisizione locale, inconsapevoli di quanto stesse accadendo, sono rientrati in albergo anche gli altri 2 complici, prontamente bloccati dagli agenti. Sono stati quindi arrestati i tre di 19, 21 e 19 anni, tutti egiziani. Per uno di questi, che all'atto del controllo, ha tentato senza successo, di disfarsi di un fazzoletto contenente 4 involucri di cellophane termo saldati contenenti cocaina, è scattata anche la denuncia per detenzione di droga. La collana invece è stata restituita al legittimo proprietario. (Rer)