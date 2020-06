Ue: Gentiloni, crisi coronavirus ha mostrato scelta europeista governo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus ha messo in chiaro la scelta europeista del governo italiano. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, chiudendo il suo intervento agli Stati generali in corso a Roma. "Penso che questa crisi ha messo in chiaro l'importanza della scelta europeista del governo italiano, una scelta che ha definito l'identità dell'attuale governo italiano e ha messo in chiaro il velleitarismo di sostenitori di soluzioni fatte in casa, nazionalistiche, protezionistiche in giro per il mondo. L'Europa è tornata protagonista, l'Italia è tornata al centro del progetto europeo e insieme possiamo costruire un nuovo capitolo di storia", ha concluso Gentiloni. (Res)