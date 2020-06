Cina: Wuhan, nato secondo figlio del medico censurato per aver lanciato allarme e morto di Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La moglie del medico dell’ospedale centrale di Wuhan censurato per aver tentato di portare alla luce il coronavirus e morto quattro mesi fa ha partorito ieri il loro secondo figlio. Fu Xuejie, vedova dell’oftalmologo Li Wenliang, ha annunciato la nascita del bambino sul social network cinese WeChat. “Lo stai vedendo in paradiso? L’ultimo regalo che mi hai fatto è nato oggi. Lo amerò e mi prenderò cura di loro”, ha scritto, riferendosi anche al primogenito, che ha cinque anni. L’oculista, 34 anni, aveva avvisato a fine dicembre altri colleghi della possibilità di un focolaio di un nuovo virus simile alla Sars (Sindrome respiratoria acuta grave). Per questo insieme ad altre sette persone fu costretto dalla polizia della città a firmare un documento in cui dichiarava di aver diffuso “voci illegali”. Li è risultato in seguito positivo al coronavirus ed è morto di Covid-19 il 7 febbraio, dopo aver raccontato la sua malattia sui social media, affermando anche che “dovrebbe esserci più di una voce in una società sana”. Successivamente il governo ha aperto un’inchiesta sulla vicenda e il 2 aprile Li è stato dichiarato eroe nazionale. (Cip)