Ue: Michel, Italia ha indicato la strada nella crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha iniziato il suo discorso agli Stati generali rendendo omaggio all'Italia "che, in questa fase della crisi senza precedenti che il mondo sta attraversando, indica la strada agli altri paesi europei, così come ha fatto all'inizio della pandemia". Michel ha ricordato che "per un momento, il resto dell'Europa ha guardato all'Italia e al propagarsi del virus con incredulità, forse persino con distacco" e ha sottolineato che "oggi sappiamo che sono state le autorità italiane a indicare la via da seguire, con misure successivamente replicate dagli altri governi. E sono stati soprattutto i cittadini italiani a dare agli altri europei l'esempio di una disciplina, di una resistenza e di un coraggio che hanno permesso di arrestare progressivamente la propagazione dell'epidemia". Anche se "non tutti i paesi sono stati tanto colpiti quanto l'Italia", secondo Michel è stato grazie all'esempio italiano "se molti hanno retto meglio". I cittadini si sono mostrati "all'altezza della situazione" e "ora spetta a noi leader politici mostrarci all'altezza della sfida rappresentata dalla ripresa". (Res)