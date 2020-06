Ue: Conte ringrazia Michel per omaggio a ruolo Italia e italiani in crisi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Giuseppe Conte ha ringraziato fortemente il presidente del Consiglio Ue Charles Michel per l'omaggio al nostro paese e ai cittadini italiani fatto nel corso dell'intervento agli Stati generali. Michel ha infatti sottolineato come l'Italia, "in questa fase della crisi senza precedenti che il mondo sta attraversando, indica la strada agli altri paesi europei, così come ha fatto all'inizio della pandemia". (Res)