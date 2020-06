Milano: giunta approva Manifesto per innovazione ambienti scolastici, 4,4 milioni per nuovi arredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale ha approvato il "Manifesto di Milano", che verrà sottoscritto da Comune, Ufficio scolastico regionale, Indire e Assodidattica e ha stanziato risorse per 4,4 milioni di euro per la fornitura di arredi negli spazi educativi. Il documento - spiega una nota di Palazzo Marino - punta a immaginare la scuola del futuro, pensando non solo all'innovazione delle metodologie della didattica, ma anche a come cambia l'organizzazione degli spazi all'interno degli edifici scolastici per adattarsi ai nuovi metodi e creare nuovi ambienti educativi, dal momento che la grande maggioranza delle scuole sono costruite e vissute con una logica tradizionale, e quindi non adeguate alle esigenze delle più avanzate sperimentazioni educative. Un ripensamento degli ambienti dell'apprendimento richiede invece il superamento dell'idea della scuola come insieme di ambienti chiusi – aule per la didattica frontale in primis – collegati da corridoi e atri adibiti a luoghi di passaggio. Per ripensare gli spazi, cosa ancor più necessaria in vista della ripresa di settembre, a Milano è attivo un tavolo tra i rappresentanti di diversi soggetti istituzionali. (segue) (com)