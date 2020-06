Milano: giunta approva Manifesto per innovazione ambienti scolastici, 4,4 milioni per nuovi arredi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un orientamento che in città è già stato perseguito negli scorsi anni, con interventi più o meno radicali, oltre che nella realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado del Trotter, in una ventina di altre scuole della città, attraverso l'allestimento di alcuni ambienti di apprendimento innovativi: secondaria di primo grado di via Gallarate 15, primaria di via Gentilino 10/14, primaria di via Martinengo 36, primaria di via Palmieri 24, primaria e secondaria di primo grado di via San Colombano 8, primaria e cecondaria di primo grado di via Pescarenico 2, primaria di via Pestalozzi 13, secondaria di primo grado di via Quarenghi 14, primaria di via Brunacci 2, primaria di via Vigevano 19, secondaria di primo grado di via Colonna 42, primaria di piazza Sicilia 2, primaria di via Delle Ande 4, primaria di via Saponaro 36/A, secondaria di via Arcadia 24. A questi interventi si aggiunge il progetto "Spazi Colore" realizzato presso il civico polo scolastico "A. Manzoni" del Comune di Milano, dove si è sfruttata l'opportunità di rompere l'unità del gruppo classe per sviluppare itinerari didattici innovativi non attuabili nelle classi per la rigidità degli arredi e le dimensioni ristrette: tre dei sei spazi che ospitano uffici in una delle aree del plesso di via Deledda sono stati destinati alla didattica, arredandoli con tavoli di varie forme, scaffali e cuscini. Aree dove tutti gli elementi possono essere spostati, favorendo la personalizzazione e il lavoro in piccoli gruppi che si compongono e scompongono secondo necessità, con arredi che cambiano e si adattano ai bisogni anche di attività differenti ma contemporanee. (segue) (com)