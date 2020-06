Milano: giunta approva Manifesto per innovazione ambienti scolastici, 4,4 milioni per nuovi arredi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le scuole innovative - dichiara l'assessora all'Educazione Laura Galimberti -, in cui gli spazi sono progettati insieme ai docenti, sono più belle e attrattive e, nei quartieri più complicati, in cui la povertà educativa e sociale sono più accentuate, sono argine alla dispersione scolastica e alla segregazione perché creano coesione sociale e inclusione. Il nostro obiettivo, dunque, è lavorare per ampliare la diffusione di spazi di apprendimento innovativi dove applicare le nuove metodologie della didattica sia più facile, per far sì che il ricordo della scuola come un susseguirsi di file ordinate di bambini seduti di fronte alla cattedra venga superato. Crediamo molto in questo progetto e nella collaborazione tra tutti gli attori coinvolti e, perché questo proposito si trasformi in azioni concrete, abbiamo stanziato nuovi fondi da utilizzare da qui al 2021". L'emergenza Covid-19 ha accelerato infatti la necessità di ripensare spazi e metodi della didattica anche per consentire la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche. Per estendere a un numero sempre più esteso di scuole l'orientamento che ispira il Manifesto, la giunta ha stanziato risorse per circa 4,4 milioni di euro per la fornitura di arredi scolastici per i nidi, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado, le scuole civiche e le case vacanza. (com)