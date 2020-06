Kuwait: coronavirus, al via preparativi per riaprire le chiese cristiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso in Kuwait i preparativi per riaprire le chiese cristiane, mentre il paese ritorna gradualmente alla vita normale dopo le restrizioni durate quasi tre mesi per contenere i contagi di coronavirus. Lo riferisce il quotidiano “Arab Times”. Le chiese, che hanno sospeso i servizi per tre mesi e ieri sono state sanificate per consentire la loro riapertura ai fedeli. L'arcivescovo Raymond Eid, responsabile della parrocchia maronita in Kuwait, ha affermato che i luoghi di culto saranno pronti a ricevere i primi fedeli tra circa un mese. La chiesa cattolica riceve circa 200.000 persone durante il periodo estivo. "Abbiamo concordato con una società di sterilizzazione di compiere la sanificazione con l’obiettivo di preservare la sicurezza delle persone", ha dichiarato l’arcivescovo. Ieri le moschee dell’emirato hanno celebrato la prima volta la preghiera del venerdì, dopo una chiusura di tre mesi. Diversi fedeli musulmani hanno pregato in circa 830 moschee in tutto il paese, secondo procedure eccezionali, in particolare indossando mascherine e mantenendo la distanza di sicurezza. Il 13 marzo, le autorità kuwaitiane hanno sospeso i sermoni del venerdì e le preghiere del venerdì nelle moschee come misura precauzionale per arginare la diffusione dell'epidemia di COVID-19 nel paese. In base agli ultimi dati, i contagi di coronavirus nel paese ammontano a 34.952, tra cui 285 decessi e oltre 25.000 guariti.(Res)