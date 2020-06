Ue: von der Leyen, importante decidere come sarà il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della crisi derivata dalla pandemia di coronavirus, non si dovrebbe solo mirare a ripristinare lo status quo, ma decidere come dovrebbe essere il futuro. Lo ha detto nel suo discorso agli Stati generali la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Giuseppe, non potrei essere più d'accordo con le tue parole: 'Questo è il momento di alzare la testa e guardare il futuro'. Non dovremmo solo mirare a ripristinare lo status quo: questo non funziona mai. Next Generation Eu è un'opportunità per l'Italia e l'Europa di decidere come dovrebbe essere il nostro futuro", ha detto von der Leyen, rivolta al premier Giuseppe Conte. "Nel corso degli anni, l'Italia ha sempre sorpreso il mondo. Siete riemersi dalle crisi più profonde. Avete preservato la vostra identità e le vostre tradizioni, innovando e reinventando voi stessi. Grazie a ciò, l'Italia ha oggi la seconda base industriale più grande in Europa. In tutto il mondo, 'Made in Italy' significa bellezza e alta qualità. Le decisioni che prendete oggi daranno forma all'Italia di domani. Questo è il momento per te di sviluppare e attuare un piano di risanamento efficace. E la Commissione sarà lì per supportarvi e accompagnarvi, attraverso le riforme, alla ripresa. L'Europa ha bisogno di un'Italia forte al suo interno", ha concluso von der Leyen. (Res)