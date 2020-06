Libia: il presidente francese sostiene l'iniziativa egiziana per risolvere il conflitto libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso all'omologo egiziano, Abdel Fattah al Sisi, il suo sostegno alla "Dichiarazione del Cairo", annunciata il 6 giugno, scorso al fine di trovare una soluzione al conflitto in Libia. Lo riferisce il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi. Nella conversazione telefonica, avvenuta su iniziativa egiziana, Al Sisi ha delineato all’omologo francese le iniziative avviate dall’Egitto per raggiungere un accordo politico per la crisi libica nel quadro della Dichiarazione del Cairo. Accogliendo con favore l’iniziativa egiziana, Macron ha confermato la sua importanza per far prevalere la soluzione politica come una strada percorribile per porre fine alla crisi libica. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa della presidenza egiziana, il presidente francese ha accolto con favore gli sforzi dell'Egitto per raggiungere un accordo politico e ripristinare la pace in tutta la Libia. I due presidente hanno concordato di proseguire il coordinamento congiunto per attuare i termini della Dichiarazione del Cairo. Oltre alla Libia, Macron e Al Sisi hanno discusso una serie di questioni strategiche, in particolare la cooperazione militare e di sicurezza. Entrambi i presidenti hanno confermato l'intenzione di sviluppare una cooperazione bilaterale nei diversi settori.(Cae)