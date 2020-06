Mattarella: a società disorientata serve sensibilità giovanile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A una società provata, e disorientata, per scrivere una nuova pagina, serve l’animo della sensibilità giovanile sgombro da pregiudizi. Serve la loro curiosità, il loro entusiasmo. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprendo i lavori della prima maratona digitale di Visionary Days intitolata "Quale Futuro" organizzata dal ministero per le Politiche Giovanili e Attività Sportive. "La condizione giovanile è sinonimo di futuro ma questa espressione non basta a individuare i fenomeni complessi che la caratterizzano. Rischia, persino, di essere fuorviante se dovesse distrarre dall’urgenza del presente che siamo chiamati a vivere. Perché mai come oggi è vero che il futuro è qui, è già cominciato. Ne è testimonianza questa stessa assemblea; e non soltanto per le fasce di età qui rappresentate", aggiunge il capo dello Stato, secondo cui a ciascuna generazione toccano in sorte tempi, e prove, diversi. "Penso ai ragazzi chiamati alle armi e coinvolti nelle tragedie dei due conflitti mondiali nel secolo scorso. Penso alla generazione piena di speranza che ha avuto, nel dopoguerra, il compito di costruire l’eredità della pace e dello sviluppo. Quelli che viviamo sono tempi di grandi cambiamenti. Dobbiamo saperli indirizzare in positivo; e per questo occorre adoperarsi con serietà", dichiara Mattarella.(segue) (Rin)