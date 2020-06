Brasile: coronavirus, Bolsonaro contrario a pagamento bonus di emergenza per altri due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato di essere pronto a porre il veto per impedire l'approvazione di una norma che disponga il pagamento dei bonus di emergenza per i lavoratori precari per un valore di 600 real (110 euro) per altri due mesi (giugno e luglio). Il presidente ritiene che le casse dello stato non siano in grado di sostenere questo ulteriore sforzo e che l'estensione del bonus aumenterebbe eccessivamente il debito del paese. "Non possiamo permetterci altri bonus, sicuramente non da 600 euro, non possiamo spendere altri cento miliardi di reais (18 miliari di euro). Non c'è modo. Vorrei che fosse possibile, ma non è così", ha detto, aggiungendo che "se il paese affonda, non ce ne sarà più per nessuno". "Se il governo riuscisse a proporre un bonus per la metà del valore attuale, qualora alla camera dovesse essere approvato un aumento, sarò pronto a porre il veto presidenziale", ha concluso. (segue) (Brb)