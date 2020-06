Brasile: coronavirus, Bolsonaro contrario a pagamento bonus di emergenza per altri due mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto il dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia del Brasile ha reso noto di aver dato mandato per l'emissione di titoli di debito esteri con scadenza nel 2025 e nel 2030. L'emissione di obbligazioni è stata autorizzata per poter finanziare le misure adottate per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica generata dalla pandemia di coronavirus. "L'obiettivo dell'operazione è quello di portate avanti la strategia del Tesoro di promuovere la liquidità della curva degli interessi sovrani in dollari sul mercato estero, fornendo un riferimento per il settore societario, e anticipare il finanziamento delle scadenze in valuta estera", ha informato il ministero dell'Economia in una nota. La strategia del Tesoro è stata tuttavia fondata sull'emissione di obbligazioni a breve termine. Quella annunciata è la prima emissione di titoli di debito esteri con scadenza quinquennale dal giugno 2004. (segue) (Brb)