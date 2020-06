Brasile: coronavirus, Bolsonaro contrario a pagamento bonus di emergenza per altri due mesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione economica del paese è estremamente critica. Gli analisti delle istituzioni finanziarie brasiliane hanno ridotto la stima della crescita del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2020 a -6,48 per cento, confermando le previsioni di recessione economica nel paese a causa dell'impatto del coronavirus. La stima è contenuta nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana, noto anche come rapporto "Focus", pubblicato l'8 giugno. L'impatto della crisi sanitaria sulle prospettive economiche brasiliane è stato fotografato da diversi osservatori nazionali e internazionali. Per la Banca mondiale l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo coronavirus, costerà all'economia del Brasile una flessione del Pil pari all'8 per cento nel 2020. Mentre il ministero dell'Economia del Brasile prevede una contrazione del 4,7 per cento, molto più pessimista la previsione della banca d'affari statunitense Goldman Sachs che ha rivisto al ribasso la proiezione del Pil del Brasile nel 2020, prevedendo una contrazione del 7,4 per cento quest'anno. (Brb)