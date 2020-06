Mattarella: aree di confronto sono pianeta, partecipazione, incontro e percorsi 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le quattro aree di confronto - pianeta, partecipazione, incontro e percorsi - sono di primaria importanza: e viene, semmai, da chiedersi se esse siano oggi parte realmente centrale del dibattito politico. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprendo i lavori della prima maratona digitale di Visionary Days intitolata "Quale Futuro" organizzata dal ministero per le Politiche Giovanili e Attività Sportive. "Le grandi trasformazioni politiche e sociali, intervenute negli ultimi decenni, hanno in qualche modo affievolito i canali tradizionali di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Un divario sempre più evidente che è stato in parte surrogato dalla massiccia presenza dei nuovi mezzi di comunicazione fondati sull’utilizzo del web; che, peraltro, non ha ancora trovato un punto di adeguata maturazione", aggiunge. (segue) (Rin)