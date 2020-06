Stati generali: Fornaro (Leu), dalla crisi si esce insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla crisi del Covid 19 si esce insieme in Europa come in Italia, con una maggiore giustizia sociale e non certo comprimendo i diritti sociali e mettendo in secondo piano la tutela dell'ambiente. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Gli Stati Generali possono quindi essere una occasione importante utile se diventerà condivisa l'assoluta necessità di una riconversione ecologica della nostra società, unita ad una spinta verso l'innovazione digitale, in una cornice di inversione di tendenza rispetto al pluridecennale aumento delle diseguaglianze", aggiunge Fornaro, secondo cui la sfida di una vera ripartenza impone, quindi, una visione coraggiosa del futuro e soprattutto la consapevolezza dell'importanza della valorizzazione del lavoro, della cultura e la tutela dell'ambiente come fattori strategici di una crescita sostenibile ed equa.(Rin)