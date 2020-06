Brasile: rete diplomatica italiana promuove terza edizione del Fare cinema festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete diplomatica e consolare italiana in Brasile ha presentato il programma della terza edizione del Fare cinema festival (Make Cinema), un ciclo di eventi tematici dedicati alla promozione dell'industria cinematografica italiana in agenda dal 15 al 21 giugno. Quest'anno la visione dei film in presentati nel festival saranno accessibili online. Nel corso di una settimana, una serie di contenuti dedicati al cinema italiano e ai professionisti del settore saranno resi disponibili sulla piattaforma RaiPlay. Anche masterclass con giornalisti e critici, lezioni video sui diversi profili professionali che contribuiscono alla produzione dell'opera cinematografica, cortometraggi originali e molti altri contenuti inediti saranno accessibili gratuitamente e senza limitazioni. L'edizione di quest'anno del festival renderà omaggio al regista Federico Fellini e all'attore Alberto Sordi, nell'anno del centenario della loro nascita. Inoltre, il 20 giugno verrà celebrata la prima edizione della Giornata mondiale del cinema italiano e il 21 giugno si terrà una Giornata del cortometraggio, dedicata ai migliori cortometraggi italiani degli ultimi anni. Per concludere questo intenso panorama cinematografico, il 26, il film "Notti magiche", di Paolo Virzì, distribuito in Brasile da Imovision, sarà reso disponibile agli abbonati. Fare Cinema è prodotto dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale d'Italia, in collaborazione con il ministero delle Attività culturali e del turismo, Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Anica e Istituto Luce - Cinecittà. (segue) (Brb)