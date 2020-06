Brasile: rete diplomatica italiana promuove terza edizione del Fare cinema festival (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In programma si divide in tre tappe. La prima, compresa tra il 15 e il 21 giugno) prevede contenuti culturali di grande interesse. In particolare tra le masterclass ci sarà quella del regista e giornalista Gianfranco Angelucci sul cinema di Federico Fellini e i contributi del critico cinematografico Gianni Canova, dedicati rispettivamente all'attore Alberto Sordi e al cinema italiano contemporaneo. Quattordici lezioni di video, sottotitolate in inglese e realizzate in collaborazione con le principali associazioni professionali, presentano aspetti delle diverse attività cinematografiche. In onore del centenario del maestro di Rimini, sarà offerta una visita virtuale alla mostra "Il Centenario". Questa sarà divisa in due filoni. Il primo è Fellini nel mondo che include due cortometraggi realizzati da cineasti stranieri e dedicati alla figura di Fellini. Il secondo è composto da diversi episodi della serie Fellini in Frames, un viaggio attraverso l'opera felliniana realizzata con materiale d'archivio, messo a disposizione dall'Istituto Luce - Cinecittà. Tra gli altri contenuti, ci sono cinque cortometraggi selezionati nel premio David di Donatello 2020, grazie alla collaborazione con l'Accademia del cinema italiano, episodi della serie "OffStage" dedicata alla professione di attore, realizzata dal Centro sperimentale di cinematografia di Roma, nonché la serie "A scuola di cinema con Rai Movie", dedicata alla professione di sceneggiatore e resa disponibile da Rai Movie. Tutti questi materiali saranno disponibili senza restrizioni, dal 15 al 21 giugno, attraverso la piattaforma RaiPlay e sul canale dell'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro. (segue) (Brb)