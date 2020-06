Brasile: rete diplomatica italiana promuove terza edizione del Fare cinema festival (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda tappa, sarà dedicata allo Short film day, con la proiezione di cortometraggio nel giorno più corto dell'anno, Il 21 giugno. Gli Istituti italiani di cultura di Rio de Janeiro e San Paolo, oltre che l'ambasciata d'Italia, in collaborazione con il Centro nazionale del cortometraggio, renderanno disponibile una selezione gratuita di sei film, presentati ai più importanti festival internazionali e sottotitolati in inglese. Si tratta di "Black" di Sara Taighe, "Gagarin mi mancherai" di Domenico De Orsi, "Nessun dorma" di Paolo Strippoli, "Un segno nello spazio" di Nicholas Bertini, "Parru pi tìa" di Giuseppe Carleo e "Mon clochard" di Gian Marco Pezzoli. Per ricevere il link e la password, le parti interessate devono registrarsi entro giovedì 20 giugno, utilizzando il modulo online. I cortometraggi, sottotitolati in inglese, saranno disponibili per 48 ore. L'ultima tappa, in agenda tra il 26 e il 28 giugno vedrà la proiezione di in streaming sulla piattaforma online Vimeo, il film "Notti magiche" di Paolo Virzì (Italia, 2018, una commedia piena di umorismo nero ambientata a Roma, attorno alla misteriosa morte di un produttore cinematografico. La produzione arriva in Brasile con distribuzione Imovision. L'organizzazione è degli Istituti italiani di cultura di Rio de Janeiro e San Paolo, con l'ambasciata italiana e il consolato di Belo Horizonte. (Brb)