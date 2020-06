Difesa: Francia, estinto incendio su sottomarino nucleare Perle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incendio a bordo del sottomarino nucleare francese Perle è stato estinto dopo 14 ore e con l’intervento di centinaia di persone. Lo ha annunciato oggi il ministro della Difesa francese, Florence Parly. “Questa notte, il fuoco sul sottomarino Perle è stato estinto intorno alle 00.50, dopo gli sforzi durati 14 ore che hanno coinvolto centinaia di pompieri e oltre 150 persone in sostegno alle operazioni”, ha scritto Parly su Twitter. Il ministro viaggerà oggi a Tolone, dove si trova il sottomarino, per le ispezioni di rito. Nella giornata di ieri è scoppiato un principio di incendio nel sottomarino Perle mentre era in revisione nella base navale di Tolone, nel sud del paese, senza fare feriti. Le fiamme sono divampate alle 10:35 nella parte anteriore nel sottomarino, che non conteneva "nessun combustibile nucleare a bordo", si legge in un comunicato, dove viene sottolineato che non c'erano neanche armi. "Il sottomarino è stato evacuato, non ci sono feriti", ha poi specificato la prefettura. I lavori di manutenzione di Perle sono condotti da Naval Group. (Frp)