Pa: Dadone, Dogane rivestono un ruolo fondamentale nel sostenere la nostra economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Dogane rivestono un ruolo fondamentale nel sostenere la nostra economia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali, tutelando i consumatori e proteggendo il grande valore del made in Italy, così importante soprattutto in questo momento: senza dimenticare il controllo del gioco pubblico e l’azione a beneficio della legalità contro il riciclaggio, le contraffazioni e le frodi fiscali. Lo scrive su Facebook il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, che ha accolto a Palazzo Vidoni il direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli-Adm Marcello Minenna, per discutere gli ultimi dettagli sul bando di assunzione da oltre mille unità di personale di varie qualifiche e profili professionali che andranno ad incrementare l'organico dell'Agenzia. "L’iniezione di risorse fresche e nuove competenze consentirà all'Agenzia di lavorare sempre meglio al servizio del Paese negli scenari della competizione globale", aggiunge. (Rin)