Stati generali: D'Incà, grande emozione e senso di responsabilità

- Grande emozione e grande senso di responsabilità: queste sono le sensazioni che provo oggi qui a Villa Pamphili dove si sono aperti i lavori per costruire il futuro del nostro Paese nel dopo pandemia. Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. "Questo è il momento del coraggio, è un momento per dare voce alle tante realtà produttive e ai tanti soggetti protagonisti della vita italiana. Questa è un’occasione per scrivere nuove regole per il Paese che verrà, costruire il recoveryplan e rendere l’Italia una guida in Europa. Dobbiamo cambiare il Paese, non piangerci addosso. E solo insieme possiamo farcela", aggiunge. (Rin)