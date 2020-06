Fase 3: Coldiretti-Ixé, 3,1 milioni di italiani in vacanza a giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le partenze in "bassa stagione" – sottolinea la Coldiretti – sono particolarmente apprezzate da chi ama la tranquillità e vuole stare lontano dalle folle, tanto più considerate le misure sul distanziamento sociale per garantire la sicurezza, senza rinunciare però a visitare le principali mete turistiche. Ma in avvio della stagione turistica è anche più facile avere degli sconti rispetto all'alta stagione, fino al -25 per cento con i listini per l'alloggio, il vitto ma anche ombrelloni e lettini che infatti subiscono – sottolinea la Coldiretti – un'impennata a partire dal mese di luglio per toccare i valori massimi nella prima metà di agosto. Un'opportunità importante anche considerato il rischio generale di rincari a causa delle misure di prevenzione che si sono tradotte in un netto aumento dei costi a carico delle strutture ricettive.