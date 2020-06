© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A rischio c’è un sistema turistico Made in Italy che si compone di 612mila imprese con oltre 700 mila unità locali e rappresenta – conclude la Coldiretti – il 10,1 per cento del sistema produttivo nazionale, superando il settore manifatturiero, con 2,7 milioni di lavoratori, il 12,6 per cento dell’occupazione nazionale secondo elaborazioni dati Unioncamere. (Com)