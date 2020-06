Francia: previste oggi proteste in tutto il paese contro il razzismo e la violenza della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Parigi e nel resto della Francia si terranno oggi una serie di raduni e manifestazioni per protestare contro il razzismo e la violenza delle forze dell'ordine. L'iniziativa è stata indetta dal collettivo Adama Traoré, dal nome del giovane morto in una banlieue a nord di Parigi nel 2016 in seguito a un fermo delle forze dell'ordine. Nella capitale il corteo partirà da Place de la République alle 14:30 in direzione di Place de l'Opéra.. La prefettura ha chiesto ai negozi presenti lungo il tragitto di rimanere chiusi per motivi di sicurezza. Altri raduni si terranno a Marsiglia, Lione, Montpellier e Nantes. (Frp)