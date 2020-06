Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso o molto nuvoloso alla notte; progressive schiarite dalla mattina sulla pianura, meno marcate sui rilievi, con maggiore nuvolosità residua sui settori centro-orientali. Possibili residui piovaschi residui alla notte su bassa pianura e Oltrepò, in rapido esaurimento; locali temporali probabili sulle Prealpi centro orientali nel pomeriggio. Minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime intorno a 16 °C, massime intorno a 27 °C. (Rem)