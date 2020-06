Rientro a scuola: al cambio d’ora il docente dovrà igienizzare oggetti d'uso comune e cattedra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spetterà ai docenti garantire la pulizia di cattedra e oggetti di uso comune dopo il ritorno in classe a settembre. Si tratta di una delle proposte avanzate dalle Regioni per l’avvio delle scuole a settembre. Secondo quanto riferisce la rivista specializzata "Orizzonte scuola" quello della pulizia è un altro tassello delle linee guida che saranno varate dal Ministero, in armonia con le indicazioni della task force guidata dal prof. Bianchi e delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts). I docenti, dunque, dovranno essere messi in condizione di igienizzare la cattedra e tutto ciò che viene utilizzato anche dagli altri docenti, come sedia, cancellino, Lim, il computer di classe o il tablet. Le operazioni dovranno svolgersi ad ogni cambio d’ora, “prima di consegnare la classe al docente successivo”. (Rin)