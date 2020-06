Torino: rapina passante con coccio di bottiglia, arrestato a San Salvario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapina a mano armata: questa l'accusa per un cittadino africano, al momento non identificato, arrestato la scorsa notte dai carabinieri a San Salvario, quartiere di Torino. Le manette sono scattate dopo un'aggressione avvenuta davanti agli occhi di un militare dell'Arma fuori servizio. Il rapinatore ha seguito un passante - un italiano di 36 anni - che, dopo una serata in un locale e nel parco del Valentino, stava tornando verso la propria auto. Davanti alla vettura, in via Morgari angolo via Ormea, con un coccio di bottiglia lo ha minacciato: "Dammi soldi e cellulare". La vittima non ha reagito ed ha provato a calmare il rapinatore, che però è diventato sempre più aggressivo. Il carabiniere fuori servizio, dopo aver capito cosa stava accadendo, ha chiamato i colleghi della stazione di San Salvario. Poi ha pedinato il rapinatore. I colleghi sono arrivati subito e lo hanno bloccato: aveva in tasca 10 euro, rubati alla vittima. L’uomo, che ha due croci tatuate sulla faccia, è sospettato di aver messo a segno altre rapine nel quartiere. (Rpi)