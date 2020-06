Slovenia: da lunedì riaperti i confini ai cittadini italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia riaprirà i confini ai cittadini italiani e a quelli montenegrini a partire dal 15 giugno. Lo ha annunciato il governo di Lubiana, ripreso dall’agenzia di stampa “Sta”. Le autorità slovene imporranno un regime di quarantena ai cittadini in arrivo da 32 paesi, considerati ancora “a rischio” dal punto di vista epidemiologico. L’Italia è stata inserita in una lista di 19 paesi, la gran parte membri Ue, ai cui cittadini non sarà richiesto di adeguarsi al regime di quarantena. (Seb)